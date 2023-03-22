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В Венгрии в янтаре нашли «металлического» таракана эпохи динозавров

12:30, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Венгрии в янтаре нашли «металлического» таракана эпохи динозавров
12:30, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Венгрия\n#насекомое\n#динозавры
Фото: wikimedia.org (Adrian Pingstone)
69
0

Сегодня семейство этих насекомых вымерло.

Будапешт. Венгрия. Венгерские учёные обнаружили хорошо сохранившееся тело древнего «металлического» таракана. Как передаёт «Мир 24» со ссылкой на издание Biologia, оно было заключено в куске айкаита — уникального позднемелового вида янтаря из западной Венгрии.

Отмечается, что тараканы являлись одним из самых распространённых отрядов насекомых в палеозойских и мезозойских экосистемах. Они появились в позднем каменноугольном периоде и в ходе эволюции, которая длилась 320 млн лет, адаптировались к разнообразным условиям. В настоящее время известны водные, опыляющие, паразитические, хищные, ядовитые и многие другие виды.

Ископаемые тараканы также встречаются в изобилии. Новую находку сделали в шахте угольного рудника Айка-Чингервельги в Венгрии. Таракана отнесли к виду Alienopterix santonicus, он жил в эпоху динозавров — 83-86 млн лет назад.

Семейство Alienopterix в настоящее время исчезло. Однако его представители являлись единственными тараканами мезозойского типа, сумевшими пережить массовое вымирание в конце мелового периода.

Alienopterix santonicus достигал всего нескольких миллиметров в длину и обладал большими шаровидными фасеточными глазами. По мнению учёных, он также отличался металлической окраской, которая служила эффективным камуфляжем в окружающей среде.

12:30, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
69
0
#Венгрия\n#насекомое\n#динозавры