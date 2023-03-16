Палеонтологи Китая обнаружили останки динозавра с самой длинной шеей

Китай. Китайские палеонтологи обнаружили окаменелости динозавра, обладавшего самой длинной шеей в истории. Как передаёт «Мир 24» со ссылкой на Journal of Systematic Palaeontology, это травоядный мамэньсизавр (Mamenchisaurus sinocanadorum), живший около 160 миллионов лет назад.

Исследования показали, что этот динозавр обладал сравнительно небольшим туловищем и хвостом, но длина его шеи достигала 15 метров (для сравнения – у жирафов она не превышает 2,4 м).

Ученые уже не первое десятилетие анализируют эволюцию зауроподов на территории современной Восточной Азии. Вопрос о том, как и для чего им потребовались настолько длинные шеи, остается открытым.

Наиболее распространенная теория гласит, что шея помогала динозаврам добывать пищу с самых высоких веток деревьев – таким образом они получали изобилие питательных веществ при небольших затратах энергии. По другой версии, она облегчала отведение избыточного тепла.

Авторы нового исследования провели компьютерную томографию окаменевших позвонков, чтобы понять, как функционировали такие необычные организмы. Результаты показали, что кости шеи на 69-77% состояли из воздушных полостей и были очень легкими. Прочные шейные ребра в виде расходящихся в стороны отростков удерживали конструкцию, защищая хрупкие позвонки от переломов.

Исследование также показало, что шея мамэньсизавра могла подниматься только под небольшим углом в 20-30 градусов. Но даже в таком случае они могли питаться листьями на высоте 7,5-10 метров над землей.