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В Португалии обнаружили кости крупнейшего динозавра Европы

16:12, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Португалии обнаружили кости крупнейшего динозавра Европы
16:12, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Португалия\n#ученые\n#исследования\n#открытие\n#динозавры
Фото: pxhere.com
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0

В высоту монстр достигал 12 метров, длина его скелета составила 25 метров.

Помбал. Португалия. Останки самого крупного из найденных когда-либо в Европе динозавров извлекли из-под земли в португальском городе Помбал. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Как пишет портал Лиссабонского университета, на кости наткнулись еще в 2017 году. Жители Помбала затеяли стройку и увидели в яме останки чудовища. О находке стало известно специалистам, но исследования пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно португальские и испанские палеонтологи полностью собрали скелет монстра.

По словам ученых, найденный динозавр относится к группе Brachiosauridae. Эти травоядные рептилии ходили на 4 ногах, имели массивное тело, длинный хвост и вытянутую шею. Брахиозавриды жили на Земле 100-160 миллионов лет назад. Найденный в Португалии представитель данной группы достигал 12 метров в высоту и 25 в длину.

Палеонтологов порадовала хорошая сохранность скелета. В частности, уцелели все ребра, причем ни одно из них не было смещено.

16:12, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
70
0
#Португалия\n#ученые\n#исследования\n#открытие\n#динозавры