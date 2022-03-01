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Страны Восточной Европы пообещали Украине 70 советских боевых самолетов

11:31, 01 марта, 2022
Евгений Кандаков
Страны Восточной Европы пообещали Украине 70 советских боевых самолетов
11:31, 01 марта, 2022
Евгений Кандаков
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#Европа\n#оружие\n#авиация\n#истребители\n#Польша\n#Словакия\n#Болгария\n#Россия\n#военные\n#конфликт\n#Украина
Фото: twitter.com/dprunews
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Технику предложили Болгария, Польша и Словакия.

Киев. Украина. 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25 намерены передать Киеву Болгария, Польша и Словакия. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В частности, 16 истребителей Миг-29 и 14 штурмовиков Су-25 пообещала Болгария, 28 Миг-29 Украина ждет из Польши и 12 — из Словакии.

Также есть информация, что они смогут базироваться на польских аэродромах и оттуда вылетать на боевые задания. Подтверждений этого сообщения от официальных лиц стран Восточной Европы пока нет.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о завоевании российской авиацией господства в воздухе над Украиной.

Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к поставкам на Украину крупнокалиберного и противотанкового оружия.

11:31, 01 марта, 2022
Евгений Кандаков
192
0
#Европа\n#оружие\n#авиация\n#истребители\n#Польша\n#Словакия\n#Болгария\n#Россия\n#военные\n#конфликт\n#Украина