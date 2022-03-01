Страны Восточной Европы пообещали Украине 70 советских боевых самолетов

Киев. Украина. 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25 намерены передать Киеву Болгария, Польша и Словакия. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В частности, 16 истребителей Миг-29 и 14 штурмовиков Су-25 пообещала Болгария, 28 Миг-29 Украина ждет из Польши и 12 — из Словакии.

Также есть информация, что они смогут базироваться на польских аэродромах и оттуда вылетать на боевые задания. Подтверждений этого сообщения от официальных лиц стран Восточной Европы пока нет.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о завоевании российской авиацией господства в воздухе над Украиной.

Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к поставкам на Украину крупнокалиберного и противотанкового оружия.