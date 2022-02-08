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Секретную ракетную базу КНДР обнаружили из космоса

16:21, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Секретную ракетную базу КНДР обнаружили из космоса
16:21, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
208
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#Северная Корея\n#США\n#Китай\n#космос\n#разведка\n#граница\n#военные\n#технологии\n#ракеты\n#КНДР
Фото: pixabay.com
208
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Она расположена возле китайской границы, уверяют в США.

Хеджуни. КНДР. Тайная база северокорейских вооруженных сил расположена у деревни Хеджуни в 25 км от границы с Китаем. На ней могут находиться межконтинентальные баллистические ракеты средней и большой дальности, заявили в Центре стратегических и международных исследований США, пишет Лента.ру.

Анализ спутниковых снимков опубликован на сайте организации. Согласно выводам экспертов, там находятся объекты для хранения, заправки, и запуска ядерных ракет, в том числе подземные бетонные укрепления длиной около 35 м для мобильных пусковых установок. В скором времени там может быть размещен ракетный полк, считают авторы сообщения.

По данным США, строить базу начали 20 лет назад. Сейчас она готова к использованию. Специалисты предположили, что возле китайской границы ее разместили намеренно, чтобы попытка превентивно атаковать объект с воздуха создавала риск задеть территорию КНР.

В Минобороны США комментировать эту информацию отказались.

С начала 2022 года КНДР провела уже 7 испытаний своих ракет. Последнее из них состоялось 31 января. Тогда ракета Hwasong-12 разогналась до скорости в 16 раз выше, чем у звука. Запуски вызывают озабоченность соседних государств, в частности, Японии.

16:21, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
208
0
#Северная Корея\n#США\n#Китай\n#космос\n#разведка\n#граница\n#военные\n#технологии\n#ракеты\n#КНДР