Секретную ракетную базу КНДР обнаружили из космоса

Хеджуни. КНДР. Тайная база северокорейских вооруженных сил расположена у деревни Хеджуни в 25 км от границы с Китаем. На ней могут находиться межконтинентальные баллистические ракеты средней и большой дальности, заявили в Центре стратегических и международных исследований США, пишет Лента.ру.

Анализ спутниковых снимков опубликован на сайте организации. Согласно выводам экспертов, там находятся объекты для хранения, заправки, и запуска ядерных ракет, в том числе подземные бетонные укрепления длиной около 35 м для мобильных пусковых установок. В скором времени там может быть размещен ракетный полк, считают авторы сообщения.

По данным США, строить базу начали 20 лет назад. Сейчас она готова к использованию. Специалисты предположили, что возле китайской границы ее разместили намеренно, чтобы попытка превентивно атаковать объект с воздуха создавала риск задеть территорию КНР.

В Минобороны США комментировать эту информацию отказались.

С начала 2022 года КНДР провела уже 7 испытаний своих ракет. Последнее из них состоялось 31 января. Тогда ракета Hwasong-12 разогналась до скорости в 16 раз выше, чем у звука. Запуски вызывают озабоченность соседних государств, в частности, Японии.