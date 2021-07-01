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НАТО решило сохранить свое представительство в Черном море

12:33, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
НАТО решило сохранить свое представительство в Черном море
12:33, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#НАТО\n#происшествие\n#море\n#Украина\n#Крым\n#Грузия\n#ракеты\n#военные учения
Фото: twitter.com/NavyLookout
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Об этом заявили в руководстве альянса после инцидента с кораблем Defender.

Тбилиси. Грузия. Североатлантический альянс намерен сохранить свое представительство в Черном море с целью дальнейшего сотрудничества с партнерами на его побережье. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, пишет «Интерфакс».

Также он прокомментировал инцидент с участием британского эсминца Defender, произошедший 23 июня. Аппатурай сослался на то, что НАТО считает Крым не российской, а украинской территорией, и заявил, что во время инцидента союзники альянса проявили твердость в отстаивании этого принципа, а также идеи свободы судоходства.

Кроме того, спецпредставитель НАТО считает, что Россия якобы «продолжает дестабилизировать регион» путем размещения в Крыму ракетных вооружений. В связи с этим он добавил, что Североатлантический альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки своих союзников.

Напомним, 23 июня российские военные пресекли нарушение госграницы британским эсминцем Defender. Сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ после предупреждения произвел артобстрел по курсу нарушителя, а самолет Су-24М выполнил в том же районе бомбометание.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что инцидент с кораблем Defender в Черном море не мог стать причиной для новой мировой войны даже в случае потопления эсминца.

12:33, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
168
0
#НАТО\n#происшествие\n#море\n#Украина\n#Крым\n#Грузия\n#ракеты\n#военные учения