НАТО решило сохранить свое представительство в Черном море

Об этом заявили в руководстве альянса после инцидента с кораблем Defender.



Тбилиси. Грузия. Североатлантический альянс намерен сохранить свое представительство в Черном море с целью дальнейшего сотрудничества с партнерами на его побережье. Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, пишет «Интерфакс».

Также он прокомментировал инцидент с участием британского эсминца Defender, произошедший 23 июня. Аппатурай сослался на то, что НАТО считает Крым не российской, а украинской территорией, и заявил, что во время инцидента союзники альянса проявили твердость в отстаивании этого принципа, а также идеи свободы судоходства.

Кроме того, спецпредставитель НАТО считает, что Россия якобы «продолжает дестабилизировать регион» путем размещения в Крыму ракетных вооружений. В связи с этим он добавил, что Североатлантический альянс сохранит свое представительство в Черном море для поддержки своих союзников.

Напомним, 23 июня российские военные пресекли нарушение госграницы британским эсминцем Defender. Сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ после предупреждения произвел артобстрел по курсу нарушителя, а самолет Су-24М выполнил в том же районе бомбометание.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что инцидент с кораблем Defender в Черном море не мог стать причиной для новой мировой войны даже в случае потопления эсминца.