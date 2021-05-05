Facebook сохранит санкции против Дональда Трампа

Мессенджер продолжит блокировать аккаунт экс-президента США.

Facebook не разблокирует аккаунт Дональда Трампа. Такое решение принял независимый надзорный совет компании. Об этом пишет “Газета.ru” со ссылкой на РИА “Новости”.

Ранее бывший американский президент представил новый мессенджер, где он сможет общаться со своими сторонниками.

На платформе «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенты) миллиардер сможет посылать сообщения, размещать фото и видео. Платформа имеет формат односторонней связи.

Аккаунты опального политика в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch и Snapchat были заблокированы после штурма его сторонниками здания Конгресса в Вашингтоне.