Октоберфест отменили во второй раз

Власти Баварии решили не проводить пивной фестиваль из-за коронавируса.

Бавария. ФРГ. В Баварии приняли решение не проводить Октоберфест. Пивной фестиваль отменяют второй год подряд из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Официальные лица считают, что риски распространения инфекции при проведении такого масштабного мероприятия слишком велики.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подчеркнул, что массовые скопления людей под крышами тентов Октоберфеста небезопасны. Праздник пива посещают миллионы гостей со всего мира, что увеличивает вероятность завоза новых штаммов вируса.

Сейчас в Германии введен локдаун, действует комендантский час и запрет на собрание большого числа людей. В стране на 100 тыс. жителей приходится в среднем почти 147 заражений в неделю.

Октоберфест ежегодно посещает около 6 млн человек, в том числе иностранцев. В этом году фестиваль должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.

В 2020 году праздник также был отменен. Несмотря на это, около 50 пивных на юге Германии организовали свои небольшие фестивали с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер оптимистично предположил, что в 2021 году Октоберфест можно будет провести на свежем воздухе.