Ученые выяснили, как древние греки использовали Антикитерский диск

Остатки бронзового прибора I в. до н.э. нашли у берегов Греции век тому назад.



Лондон. Великобритания. Бронзовый «калькулятор», найденный возле греческого острова Антикитера, позволял античным астрономам высчитывать сроки солнечных затмений и других небесных явлений. Эту версию подтвердили исследователи из Университетского колледжа Лондона, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Возраст так называемого «Антикитерского механизма» составляет порядка 2100 лет. Его также называют древнейшим в мире компьютером. Нашли артефакт в 1901 году в трюме затонувшего древнего судна. При этом сохранилась всего лишь треть устройства, расколотая на 82 фрагмента.

Благодаря рентгеновским снимкам, внутри механизма нашли множество скрытых надписей. Они помогли установить, что старинный «калькулятор» отображал движение известных на тот момент планет Солнечной системы, самого Солнца, фазы лунного календаря и положения зодиакальных созвездий. Также древний «прибор» помогал высчитывать, когда проходили те или иные Олимпийские игры.

Британцам удалось расшифровать примерно 3500 скрытых символов, или четверть первоначального текста. 63-зубчатое колесо артефакта указало на то, что древние греки использовали его для вычисления циклов Венеры и Сатурна (462 года и 442 года соответственно). Также они создали действующую модель Антикитерского диска.

«Наша модель является первой, которая соответствует всем физическим параметрам и надписям на устройстве», - заявил по итогам исследования профессор Тони Фрит.