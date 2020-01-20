Питт и Энистон вновь дали повод для слухов о своем воссоединении

Звезды продемонстрировали свою близость на вручении премии Гильдии киноактеров США.



Лос-Анджелес. США. Бывшие супруги Бред Питт и Дженнифер Энистон тепло обнялись перед телекамерами на вручении премии Гильдии киноактеров США. Как пишет Газета.ру со ссылкой на зарубежные СМИ, этот жест поклонники сочли не случайным – по их мнению, пара может восстановить отношения.

Кадры были сняты 19 января на вручении наград Гильдии киноактеров США.

Не случайным посчитали фанаты и то, как улыбался Питт, когда Энистон вручали награду. Актрису отметили за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале», а Питта - как «Лучшего актера второго плана».

Напомним, недавно Брэд Питт отказался от своей «вечной» роли в «14 друзьях Оушена».