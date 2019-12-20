Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

Ранее матери уже «вернули» сына, но генетическая экспертиза не подтвердила их родство.

Чикаго. США. Украденный из чикагского роддома младенец нашелся через 55 лет. Им оказался мужчина из штата Мичиган, сообщает телеканал «360 градусов».

Предыстория такова. В 1964 году жительница Чикаго Дора Фрончак родила сына, которому дала имя Пол. Однако уже на следующий день ребенка под предлогом осмотра унесла из палаты женщина, представившаяся медсестрой. Похитительницу и ребенка искали по всей стране, и через 2 года полиция даже нашла беспризорного мальчика, которого посчитали пропавшим Полом Фрончаком. Мать опознала его по форме ушей, была счастлива, вырастила и воспитала. Но в итоге все оказалось не так-то просто.

В 2014 году Дора и Пол решили пройти генетическую экспертизу, результаты которой опровергли их родство.

А 5 лет спустя нашелся настоящий сын Доры. Оказалось, что он живет в Мичигане и болен онкологией. Другие подробности загадочной истории пока не сообщаются.