Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

Грабители не добрались до захоронений, погребенных под завалами из огромных валунов.

Пилос. Греция. Ученые Университета Цинциннати (США) извлекли множество драгоценностей из двух гробниц, обнаруженных в греческом городе Пилос на побережье Ионического моря. Находка стала настоящей сенсацией в археологии, сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на зарубежную прессу.

Отмечается, что в 2015 году неподалеку было раскопано богатое захоронение «воина с грифоном», которое датируется примерно 1450 годом до нашей эры. В могиле нашли табличку из слоновой кости с изображением грифона, печать из агата с батальной сценой и другие артефакты. Специалисты решили более подробно обследовать местность вокруг предыдущей находки и совершили открытие, не уступающее по значимости прежнему.

Две вновь найденные могилы также относятся к Микенской эпохе, а найденные в них предметы указывают на обширные торговые связи Греции бронзового века не только со странами восточного Средиземноморья, но и гораздо более отдаленными землями.

Отправившихся в загробный мир состоятельных жителей Пилоса снабдили аметистовыми изделиями из Египта, янтарными украшениями из Прибалтики, другими привозными самоцветами и многочисленными золотыми предметами. Среди артефактов - амулет в виде египетской богини Хатхор, золотое кольцо с изображением быка и двух снопов, агатовое изделие с похожими на львов демонами, несущими к алтарю курильницу с благовониями.

Отмечается, что до указанной эпохи местные племена вели более замкнутую и скромную жизнь. Но затем в их захоронениях стали появляться чрезвычайно дорогие вещи, в том числе импортного происхождения.

Ученым повезло изучить древнее кладбище раньше грабителей. «Черные копатели» не смогли справиться с тысячами валунов, которыми были завалены гробницы.