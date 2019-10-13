США объявили о выводе 1000 военных из Сирии из-за турецкой операции

Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику».

США. Соединённые Штаты Америки готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции. Как передают «Ведомости», об этом сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News.

Ранее Вашингтон передислоцировал несколько десятков американских военных, выведя их из зоны боевых действий.

«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], вероятно, намерены расширить свое наступление на юг дальше, чем планировалось изначально, и на запад», — объяснил Эспер решение Пентагона.

Кроме того, ведомству стало известно, что Демократические силы Сирии (SDF) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими для совместного отражения турецкой атаки. Американские военные территориально могут оказаться между двумя наступающими армиями, поэтому их необходимо как можно скорее и безопаснее вывести оттуда, добавил министр. На вопрос, есть ли у военнослужащих США разрешение открывать ответный огонь, Эспер ответил, что американские войска «имеют право на самооборону, и воспользуются им в случае необходимости».

Напомним, в среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.