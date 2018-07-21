Disney уволил режиссера «Стражей галактики» из-за оскорблений в Твиттере

Джеймс Ганн публиковал в соцсети записи на тему педофилии, изнасилования и терроризма.

США. Студия «Дисней» уволила режиссера фильма «Стражи галактики» из-за публикаций в Твиттере. Как пишет «Интерфакс», записи были сделаны еще в 2008-2009 годах.

В ленте Джеймса Ганна нашли ряд саркастических твиттов на тему педофилии, изнасилования и терроризма.

Режиссер извинился за свои шутки и пояснил, что стал другим человеком, а 10 лет назад в кино и в жизни видел себя в роли провокатора.

Несмотря на это председатель Disney назвал заявления Ганна непростительными и несовместимыми с ценностями студии.