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Disney уволил режиссера «Стражей галактики» из-за оскорблений в Твиттере

10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
225
0
#США\n#кино\n#фильмы\n#Disney
Фото: www.facebook.com/jgunn/
225
0

Джеймс Ганн публиковал в соцсети записи на тему педофилии, изнасилования и терроризма.

США. Студия «Дисней» уволила режиссера фильма «Стражи галактики» из-за публикаций в Твиттере. Как пишет «Интерфакс», записи были сделаны еще в 2008-2009 годах.

В ленте Джеймса Ганна нашли ряд саркастических твиттов на тему педофилии, изнасилования и терроризма.

Режиссер извинился за свои шутки и пояснил, что стал другим человеком, а 10 лет назад в кино и в жизни видел себя в роли провокатора.

Несмотря на это председатель Disney назвал заявления Ганна непростительными и несовместимыми с ценностями студии.

10:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
225
0
#США\n#кино\n#фильмы\n#Disney

 

 

 


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