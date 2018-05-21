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Сотрудникам Google официально разрешили «быть злыми»

11:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
11:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
336
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#этика\n#Google\n#ИТ-компании\n#сотрудники
Фото: pixabay.com
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Из кодекса компании по этике исчезла фраза Don’t be evil.

Калифорния. США. Сотрудникам корпорации Google официально разрешили «быть злыми». В компании изменился кодекс по этике, пишут «Известия».  

Так, из документа исчезла фраза Don’t be evil, которая переводится как «Не будь злым». Частью кодекса она была на протяжении почти 18 лет. Впервые ее ввел инженер Пол Бакхайт.  

Предполагается, что такие изменения в Google происходят не впервые. Они связаны с тем, что в 2015 году корпорация перешла в подчинение холдингу Aplhabet. При этом тогда в компании поменялся лозунг: с  «Не будь злом» на «Делай правильные вещи».

11:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
336
0
#этика\n#Google\n#ИТ-компании\n#сотрудники

 

 

 


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