Сотрудникам Google официально разрешили «быть злыми»

Из кодекса компании по этике исчезла фраза Don’t be evil.

Калифорния. США. Сотрудникам корпорации Google официально разрешили «быть злыми». В компании изменился кодекс по этике, пишут «Известия».

Так, из документа исчезла фраза Don’t be evil, которая переводится как «Не будь злым». Частью кодекса она была на протяжении почти 18 лет. Впервые ее ввел инженер Пол Бакхайт.

Предполагается, что такие изменения в Google происходят не впервые. Они связаны с тем, что в 2015 году корпорация перешла в подчинение холдингу Aplhabet. При этом тогда в компании поменялся лозунг: с «Не будь злом» на «Делай правильные вещи».