Ученые из Колорадо выяснили, почему влюбленным полезно держаться за руки

Касания увеличивают мозговую активность и снижают болевые ощущения.

Колорадо. США. Ученые из Колорадского университета выяснили, почему влюбленным полезно держаться за руки. Оказалось, что касания уменьшают боль и в то же время увеличивают мозговую активность, пишут РИА «Новости» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для эксперимента ученые пригласили 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. Специалисты измеряли мозговую активность партнеров когда они держались за руки, когда просто сидели рядом и когда находились в разных комнатах.

Выяснилось, что когда влюбленные держались за руки, синхронизация их мозговых волн достигала максимума. При этом боль, после воздействия на руку женщины жара, который вызывал неприятные ощущения, после касания уменьшалась.

Ученые объясняют это тем, что благодаря прикосновению человек чувствует себя понятым, это активизирует в мозге механизмы вознаграждения, которые уменьшают боль.

Интенсивность боли после касания, в среднем, уменьшается на 34%.