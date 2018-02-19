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      Анкара пригрозила Дамаску войной, если сирийские войска в Африне поддержат курдов

      18:39, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      18:39, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      303
      0
      #Турция\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#курды
      Фото: pixabay.com
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      Войска Башара Асада готовятся вернуть этот город и провинцию под свой контроль.  

      Африн. Сирия. Правительственные войска Сирии готовятся войти в Африн. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на зарубежную прессу, это может повлечь за собой открытое военное противостояние Сирии и Турции. 

      О предстоящем в ближайшие часы взятии Африна сообщило сирийское агентство SANA. Отмечалось, что армейская операция ставит целью не дать Турции оккупировать территорию, а также поддержать местное население, борющееся с агрессией турецких войск. 

      Анкара около месяца проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь». Ее задача – разгромить вооруженные формирования курдов, возникшие на сирийской территории в процессе борьбы с террористами.   

      В связи с готовящимся наступлением сирийских правительственных сил на Африн, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это может привести к войне между двумя странами. По словам главы МИД, Анкара окажет вооруженное противодействие Дамаску, если силы Асада встанут на сторону курдов в Африне, а также Манбидже и территории к востоку от Евфрата. В то же время он пообещал нейтральное отношение к сирийской армии в случае, если она поможет туркам разгромить силы самообороны курдов.

      18:39, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      303
      0
      #Турция\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#курды

       

       

       

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