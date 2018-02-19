Анкара пригрозила Дамаску войной, если сирийские войска в Африне поддержат курдов

Войска Башара Асада готовятся вернуть этот город и провинцию под свой контроль.

Африн. Сирия. Правительственные войска Сирии готовятся войти в Африн. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на зарубежную прессу, это может повлечь за собой открытое военное противостояние Сирии и Турции.

О предстоящем в ближайшие часы взятии Африна сообщило сирийское агентство SANA. Отмечалось, что армейская операция ставит целью не дать Турции оккупировать территорию, а также поддержать местное население, борющееся с агрессией турецких войск.

Анкара около месяца проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь». Ее задача – разгромить вооруженные формирования курдов, возникшие на сирийской территории в процессе борьбы с террористами.

В связи с готовящимся наступлением сирийских правительственных сил на Африн, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это может привести к войне между двумя странами. По словам главы МИД, Анкара окажет вооруженное противодействие Дамаску, если силы Асада встанут на сторону курдов в Африне, а также Манбидже и территории к востоку от Евфрата. В то же время он пообещал нейтральное отношение к сирийской армии в случае, если она поможет туркам разгромить силы самообороны курдов.