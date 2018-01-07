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      В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

      16:37, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      16:37, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      335
      0
      #видео\n#Испания\n#YouTube\n#сноубординг\n#экстремальные рекорды\n#горы\n#лавина
      Фото: кадр из YouTube
      335
      0

      Экстремал сам спровоцировал сход огромной массы снега и едва не стал жертвой.  

      Мадрид. Испания. Отчаянный экстремал на сноуборде вызвал сход снежной лавины в Пиренейских горах на севере Испании. При этом ему лишь чудом удалось уйти от неминуемой гибели, сообщают «Известия»

      Ролик, снятый очевидцами, размещен на YouTube и собрал множество просмотров. На кадрах видно, как сноубордист намеренно катается в непосредственной близости от нависающей над склоном снежной массы. 

      В итоге ему удается вызвать сход лавины. Далее экстремалу приходится на максимально возможной скорости удирать от обрушившегося вниз вала снега, льда и камней. К счастью, лавина не смогла догнать смельчака.

      Avalanche in the Heart of the Pyrenees || ViralHog
      16:37, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      335
      0
      #видео\n#Испания\n#YouTube\n#сноубординг\n#экстремальные рекорды\n#горы\n#лавина

       

       

       

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