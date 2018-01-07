В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

Экстремал сам спровоцировал сход огромной массы снега и едва не стал жертвой.

Мадрид. Испания. Отчаянный экстремал на сноуборде вызвал сход снежной лавины в Пиренейских горах на севере Испании. При этом ему лишь чудом удалось уйти от неминуемой гибели, сообщают «Известия».

Ролик, снятый очевидцами, размещен на YouTube и собрал множество просмотров. На кадрах видно, как сноубордист намеренно катается в непосредственной близости от нависающей над склоном снежной массы.

В итоге ему удается вызвать сход лавины. Далее экстремалу приходится на максимально возможной скорости удирать от обрушившегося вниз вала снега, льда и камней. К счастью, лавина не смогла догнать смельчака.