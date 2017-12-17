Ракета с новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур

На борту космического корабля находится три астронавта.

Байконур. Казахстан. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-07» на борту которого находится три новых члена экипажа международной космической станции, стартовала в воскресенье, 17 декабря, утром в 10:21 по Москве с космодрома Байконур, сообщают «Известия».

В космос отправились командир экипажа российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисиге Канаи.

По состоянию на 10:30 по Москве корабль вышел на околоземную орбиту и начал полет к МКС. Стыковка запланирована на 11:42 по Москве во вторник, 19 декабря.

На МКС экипажу предстоит принимать грузовики «Прогресс МС» и Dragon, выходить в открытый космос и проводить ряд научных исследований и экспериментов.