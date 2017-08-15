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      В США засняли на видео привидение

      18:56, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:56, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      86
      0
      #США\n#видео\n#призраки\n#привидения
      Фото: pixabay.com
      86
      0

      Призрак прилег «отдохнуть» на кровать.  

      Фолл-Ривер. США. В Соединенных Штатах кадры любительской видеосъемки запечатлели нечто, похожее на призрак. Как пишет агентство «Виста-Ньюс», пользователь ресурса Reddit сумел «поймать» привидение в объектив в доме-музее Лиззи Борден в городе Фолл-Ривер штата Массачусетс.  

      Бывшую жительницу дома, Лиззи Борден, в 1892 году обвинили в убийстве своего отца и мачехи. Автор видео не исключает, что духа этой женщины ему и удалось заснять.  

      Судя по кадрам, в комнате по непонятной причине образовалось белое облачко. Оно сгустилось над кроватью и находилось там около часа. Создается впечатление, что призрак прилег «отдохнуть», как это сделал бы живой человек.  

      Добавим, видео набирает популярность в Сети. За две недели его посмотрели на youtube.com больше 10 тысяч зрителей.

      Lizzie Borden House
      18:56, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      86
      0
      #США\n#видео\n#призраки\n#привидения

       

       

       

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