В США засняли на видео привидение

Призрак прилег «отдохнуть» на кровать.

Фолл-Ривер. США. В Соединенных Штатах кадры любительской видеосъемки запечатлели нечто, похожее на призрак. Как пишет агентство «Виста-Ньюс», пользователь ресурса Reddit сумел «поймать» привидение в объектив в доме-музее Лиззи Борден в городе Фолл-Ривер штата Массачусетс.

Бывшую жительницу дома, Лиззи Борден, в 1892 году обвинили в убийстве своего отца и мачехи. Автор видео не исключает, что духа этой женщины ему и удалось заснять.

Судя по кадрам, в комнате по непонятной причине образовалось белое облачко. Оно сгустилось над кроватью и находилось там около часа. Создается впечатление, что призрак прилег «отдохнуть», как это сделал бы живой человек.

Добавим, видео набирает популярность в Сети. За две недели его посмотрели на youtube.com больше 10 тысяч зрителей.