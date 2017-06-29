СМИ: Мосул освобожден от террористов

Об этом со ссылкой на Минобороны Ирака сообщают зарубежные телеканалы.

Мосул. Ирак. Крупнейший из городов, захваченных в Ираке боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в России), Мосул, полностью контролируется правительственными войсками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные телекомпании.

В частности, Sky News Arabia сообщает, что Минобороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от террористов. Представитель военного ведомства рассказал, что боевики ИГ больше не удерживают ни одного района города.

Мосул расположен на реке Тигр в 396 км северо-западнее Багдада. В 2014 году был захвачен силами ИГ. Перед этими событиями население города насчитывало более 1500 тысяч человек. Операция по освобождению Мосула от террористов началась в марте 2016 года.