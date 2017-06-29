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      СМИ: Мосул освобожден от террористов

      17:04, 29 июня, 2017
      Новичок
      17:04, 29 июня, 2017
      Новичок
      119
      0
      #война\n#боевики\n#Ирак\n#террористы
      Фото: pixabay.com
      119
      0

      Об этом со ссылкой на Минобороны Ирака сообщают зарубежные телеканалы.  

      Мосул. Ирак. Крупнейший из городов, захваченных в Ираке боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в России), Мосул, полностью контролируется правительственными войсками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные телекомпании.  

      В частности, Sky News Arabia сообщает, что Минобороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от террористов. Представитель военного ведомства рассказал, что боевики ИГ больше не удерживают ни одного района города.  

      Мосул расположен на реке Тигр в 396 км северо-западнее Багдада. В 2014 году был захвачен силами ИГ. Перед этими событиями население города насчитывало более 1500 тысяч человек. Операция по освобождению Мосула от террористов началась в марте 2016 года.

      17:04, 29 июня, 2017
      Новичок
      119
      0
      #война\n#боевики\n#Ирак\n#террористы

       

       

       

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