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      В Китае блогер съела ядовитое растение и попала в больницу

      11:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      11:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      222
      0
      #Китай\n#видео\n#видеотрансляция\n#блогер\n#курьез
      Фото: pixabay.com
      222
      0

      Инцидент произошел из-за ошибки: девушка перепутала растения.

      Пекин. КНР. Блогер по имени Чжан попыталась съесть листья ядовитого растения «агава американская». 26-летняя девушка по ошибке перепутала его с алоэ вера, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.  

      Инцидент происходил в рамках прямого эфира на одном из каналов блогера. За процессом поедания листьев ядовитого растения наблюдали несколько сотен зрителей. Подобным образом Чжан хотела продемонстрировать подписчикам пример ведения здорового образа жизни. 

      В результате девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В настоящее время она находится в больнице. Информация о состоянии ее здоровья пока неизвестна. 

      Woman hospitalised after stunt with 'aloe vera' leaf goes very wrong

      11:15, 27 июня, 2017
      Новичок
      222
      0
      #Китай\n#видео\n#видеотрансляция\n#блогер\n#курьез

       

       

       

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