В Китае блогер съела ядовитое растение и попала в больницу

Инцидент произошел из-за ошибки: девушка перепутала растения.

Пекин. КНР. Блогер по имени Чжан попыталась съесть листья ядовитого растения «агава американская». 26-летняя девушка по ошибке перепутала его с алоэ вера, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Инцидент происходил в рамках прямого эфира на одном из каналов блогера. За процессом поедания листьев ядовитого растения наблюдали несколько сотен зрителей. Подобным образом Чжан хотела продемонстрировать подписчикам пример ведения здорового образа жизни.

В результате девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В настоящее время она находится в больнице. Информация о состоянии ее здоровья пока неизвестна.

Woman hospitalised after stunt with 'aloe vera' leaf goes very wrong