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Apple выплатит почти 30 млн долларов сотрудникам за проверки сумок после рабочего дня

12:01, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Apple выплатит почти 30 млн долларов сотрудникам за проверки сумок после рабочего дня
12:01, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Apple\n#проверка\n#техника\n#финансы и деньги\n#сотрудники
Фото: twenty20.com
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Каждый, кто подал иск, получит более 1 тыс. долларов.

Купертино. США. Apple выплатит более 1 тыс. долларов каждому сотруднику, у кого в конце рабочего дня проверяли сумку. Об этом сообщает «Газета.ру».

В 2013 году 14 683 работника из 52 калифорнийских магазинов Apple подали иск для компенсации времени, которое они потратили на прохождение проверки своих сумок. Такая мера была создана чтобы узнать, не украл ли сотрудник электронные устройства. 

Apple согласилась выплатить этим сотрудникам почти 30 млн долларов. Каждый, кто принимал участие в иске, получит 1286 долларов.

12:01, 13 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
190
0
#Apple\n#проверка\n#техника\n#финансы и деньги\n#сотрудники
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