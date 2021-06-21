Власти КНР обвалили курс биткоина на 7%

Причиной называют перекрытие подачи электроэнергии майнинговым компаниям в провинции Сычуань.



Пекин. КНР. Политика китайских властей по отношению к криптовалюте снизила курс биткоина. За утро 21 июня в течение получаса он подешевел на 7%, пишет РБК.

В результате стоимость биткоина составила менее 32,3 тыс. долларов США (свыше 2 млн 365 тыс. рублей). Так мало криптовалюта на стоила с 8 июня, а последний максимум был достигнут 15 июня на отметке в 41,3 тыс. долларов (более 3 млн 24 тыс. рублей). С тех пор падение курса превысило 20%.

На снижение стоимости повлияли события в Китае. Там власти провинции Сычуань запретили майнинг. В результате 26 официально зарегистрированных в регионе компаний, добывавших криптовалюту, были с 20 июня обесточены. Агентство напоминает, что ранее майнинг поставили вне закона еще в 3 китайских провинциях - Юньнань, Цинхай и Синцзян.

Напомним, недавно власти Сальвадора объявили биткоин официальной валютой страны наряду с долларом США.