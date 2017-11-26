Биткоин побил новый рекорд

На утренних торгах стоимость криптовалюты перевалила за 9 тыс. долларов.

Биткоин установил новый рекорд стоимости. Как сообщают Ведомости, утром в воскресенье, 26 ноября, цена криптовалюты на бирже Coindesk впервые превысила 9 тыс. долларов.

В период с 11:10 мск до 11:15 мск 26 ноября биткойн стоил 9 038,29 долларов США. К полудню криптовалюта подешевела. По данным на 12:10 мск, биткойн стоил на Coindesk 8 890,20 длларов. За сутки он вырос на 1,44%.

Напомним, что 17 ноября стоимость криптовалюты превысила 8 тыс. долларов.