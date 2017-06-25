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      Купюру номиналом в ноль евро выпустили в Германии

      14:33, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      14:33, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      222
      0
      #Германия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      222
      0

      Расплачиваться ей будет невозможно.

      Берлин. Германия. Германия выпустила партию купюр номиналом ноль евро. Страна сделала это с разрешения Европейского центрального банка, пишет Lenta.ru.
      Купюра будет сувенирной, поэтому ей нельзя будет расплачиваться. При этом она имеет все необходимые уровни защиты, в том числе водяные знаки, голограммы и печатается на той же бумаге, что и обычные банкноты.
      На купюре, которую выпустили тиражом в 5 тыс. экземпляров, изображен парусник военно-морского флота Германии «Горх Фок II» 1958 года постройки. Купить ее можно за 2,5 евро за штуку.

      14:33, 25 июня, 2017
      Яна Шамаева
      222
      0
      #Германия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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