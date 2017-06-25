Купюру номиналом в ноль евро выпустили в Германии

Расплачиваться ей будет невозможно.

Берлин. Германия. Германия выпустила партию купюр номиналом ноль евро. Страна сделала это с разрешения Европейского центрального банка, пишет Lenta.ru

Купюра будет сувенирной, поэтому ей нельзя будет расплачиваться. При этом она имеет все необходимые уровни защиты, в том числе водяные знаки, голограммы и печатается на той же бумаге, что и обычные банкноты.

На купюре, которую выпустили тиражом в 5 тыс. экземпляров, изображен парусник военно-морского флота Германии «Горх Фок II» 1958 года постройки. Купить ее можно за 2,5 евро за штуку.