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      На новых английских купюрах забыли поставить знаки препинания

      17:48, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:48, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      110
      0
      #банки\n#ошибка\n#Великобритания\n#деньги\n#купюра.
      Фото: twitter.com/ru_lh
      110
      0

      Цитата Уинстона Черчилля не взята в кавычки, а в конце предложения не стоит точка.

      Лондон. Великобритания. Банк Англии выпустил новые пятифунтовые купюры с изображением Уинстона Черчилля с ошибками. Цитата не обособлена кавычками, а в конце предложения не стоит точка, сообщает телеканал «Мир».

      На банкноте указана цитата британского политического деятеля: «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Она переводится как «Ммне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота».

      «Это выглядит так, будто пятифунтовая купюра цитирует Черчилля», - отметила профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

      Банк пока не прокомментировал ошибку на пластиковой купюре.

      17:48, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      110
      0
      #банки\n#ошибка\n#Великобритания\n#деньги\n#купюра.
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