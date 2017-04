На новых английских купюрах забыли поставить знаки препинания

Цитата Уинстона Черчилля не взята в кавычки, а в конце предложения не стоит точка.

Лондон. Великобритания. Банк Англии выпустил новые пятифунтовые купюры с изображением Уинстона Черчилля с ошибками. Цитата не обособлена кавычками, а в конце предложения не стоит точка, сообщает телеканал «Мир».

На банкноте указана цитата британского политического деятеля: «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Она переводится как «Ммне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота».

«Это выглядит так, будто пятифунтовая купюра цитирует Черчилля», - отметила профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

Банк пока не прокомментировал ошибку на пластиковой купюре.