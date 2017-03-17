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      У России и Японии будет общая валюта

      12:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      12:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #валюта\n#Курилы\n#переговоры
      64
      0

      Японские политики собираются ввести общую с Россией электронную валюту, которая будет действовать на 4 Курильских островах.

      Токио. Япония. Либерально-демократическая партия Японии сформировала пакет предложений для России по совместному развитию Курильских островов. Как сообщают «Известия», Японские политики планируют разработать общую электронную валюту на Курилах в рамках хозяйственного сотрудничества. Данное предложение будет рассматриваться на первых двусторонних консультациях по вопросам развития Курильских островов и Хоккайдо, которые пройдут 18 марта в Токио.

      Россию на субботней консультации будет представлять замглава МИД Игорь Моргулов, а Токио – заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба.

      Россия выразила готовность изучить список предложений правящей партии Японии и одобрить те, которые не противоречат законодательству и интересам РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит об активной подготовке российской стороны к предстоящим консультациям.

      12:03, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      64
      0
      #валюта\n#Курилы\n#переговоры
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