У России и Японии будет общая валюта

Японские политики собираются ввести общую с Россией электронную валюту, которая будет действовать на 4 Курильских островах.

Токио. Япония. Либерально-демократическая партия Японии сформировала пакет предложений для России по совместному развитию Курильских островов. Как сообщают «Известия», Японские политики планируют разработать общую электронную валюту на Курилах в рамках хозяйственного сотрудничества. Данное предложение будет рассматриваться на первых двусторонних консультациях по вопросам развития Курильских островов и Хоккайдо, которые пройдут 18 марта в Токио.

Россию на субботней консультации будет представлять замглава МИД Игорь Моргулов, а Токио – заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба.

Россия выразила готовность изучить список предложений правящей партии Японии и одобрить те, которые не противоречат законодательству и интересам РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит об активной подготовке российской стороны к предстоящим консультациям.