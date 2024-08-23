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Двое россиян пропали без вести на Пхукете при сходе оползня на дом

13:58, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двое россиян пропали без вести на Пхукете при сходе оползня на дом
13:58, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Таиланд\n#Россия\n#дожди\n#ливни\n#обрушение\n#гибель людей\n#поиск\n#оползень
Фото: pxhere.com
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5 человек погибли.

Пхукет. Таиланд. Оползень разрушил частный дом на туристическом острове Пхукет в Таиланде. Погибли 5 человек, семья россиян числится пропавшей без вести, передает Общественная служба новостей со ссылкой на местное издание «Кхао Сот».

Поток грязи сошел на виллу, расположенную на склоне горы в районе Карон утром 23 августа после сильного дождя. Строение было частично была разрушено. В особняке проживала российская пара и несколько работников.

На месте трагедии найдено 5 тел. Четверо из них — граждане Мьянмы, одна — погибшая гражданка Таиланда. Россиян пока не нашли. Разбор завалов и поиски пропавших продолжаются.

13:58, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
146
0
#Таиланд\n#Россия\n#дожди\n#ливни\n#обрушение\n#гибель людей\n#поиск\n#оползень