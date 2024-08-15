Ураган «Эрнесто» заставил власти Пуэрто-Рико эвакуировать целый город

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Более 700 тыс. жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за урагана «Эрнесто». Стихийное бедствие привело к подтоплению многих районов островного государства, передает «МИР 24».

Из-за принесенных ураганом проливных дождей из берегов вышла река, текущая к западу от столицы страны, города Сан-Хуан. Затоплены сельхозугодья, размыты дороги. Жителей города Тоа-Баха пришлось эвакуировать, поскольку была открыта плотина, которую иначе бы просто снесло. Восстанавливать пострадавшие от потоков воды здания будут после улучшения погоды.

Ранее «Эрнесто» нанес много ущерба на принадлежащих Британии Виргинских островах. Дожди привели к наводнениям, затопившим населенные пункты. Упавшие деревья перекрыли дороги. Школы и госучреждения временно закрыли.

К концу недели ураган «Эрнесто» подойдет к Бермудским островам, предупреждают синоптики.