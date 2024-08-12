7 населенных пунктов в Греции эвакуируют из-за природного пожара

Варнава. Греция. Природный пожар угрожает области Аттика в центральной Греции. Ведется эвакуация, передает Общественная служба новостей.

Огонь вспыхнул в местечке Варнава 11 августа. Пожарные не смогли его остановить из-за ветра, дующего со скоростью 90 км в час. Эвакуируют 7 населенных пунктов, а также военный госпиталь и детскую больницу. К тушению привлекли 510 пожарных и 152 единиц техники, им помогают добровольцы. С неба пламя заливают 29 самолетов и вертолетов.

Однако пока потушить огонь не удается, пожар движется в сторону северного пригорода Афин. В связи с этим премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в столицу.