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7 населенных пунктов в Греции эвакуируют из-за природного пожара

11:01, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
7 населенных пунктов в Греции эвакуируют из-за природного пожара
11:01, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Греция\n#происшествие\n#лес\n#природа\n#пожар\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
23
0

Премьер-министр страны прервал отпуск и вернулся в столицу.

Варнава. Греция. Природный пожар угрожает области Аттика в центральной Греции. Ведется эвакуация, передает Общественная служба новостей.

Огонь вспыхнул в местечке Варнава 11 августа. Пожарные не смогли его остановить из-за ветра, дующего со скоростью 90 км в час. Эвакуируют 7 населенных пунктов, а также военный госпиталь и детскую больницу. К тушению привлекли 510 пожарных и 152 единиц техники, им помогают добровольцы. С неба пламя заливают 29 самолетов и вертолетов.

Однако пока потушить огонь не удается, пожар движется в сторону северного пригорода Афин. В связи с этим премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в столицу.

11:01, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Греция\n#происшествие\n#лес\n#природа\n#пожар\n#эвакуация