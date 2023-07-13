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В Елисейский дворец пришло письмо с отрезанным пальцем

09:59, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Елисейский дворец пришло письмо с отрезанным пальцем
09:59, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
368
0
#Франция\n#Париж\n#президент\n#почта\n#письмо
Фото: pxhere.com
368
0

Личность владельца ампутированной части тела установлена.

Париж. Франция. Неизвестные прислали в Елисейский дворец (резиденцию президента Франции) письмо с отрезанным человеческим пальцем внутри. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Valeurs actuelles.

Как рассказал газете источник в службе безопасности, послание было доставлено 9 либо 10 июля. На месте побывала полиция и забрала страшное письмо. Личность человека, у которого ампутировали палец, уже установлена, но в интересах следствия не разглашается. 

Отмечается, что происшествие имело место в преддверии Дня взятия Бастилии, который французы празднуют 14 июля.

Издание напоминает, что в апреле французское посольство в Москве получило посылку с костями. А в декабре 2022 года в дипведомство отправили по почте банки с мертвой мышью и пауком. 

09:59, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
368
0
#Франция\n#Париж\n#президент\n#почта\n#письмо