В Елисейский дворец пришло письмо с отрезанным пальцем

Париж. Франция. Неизвестные прислали в Елисейский дворец (резиденцию президента Франции) письмо с отрезанным человеческим пальцем внутри. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Valeurs actuelles.

Как рассказал газете источник в службе безопасности, послание было доставлено 9 либо 10 июля. На месте побывала полиция и забрала страшное письмо. Личность человека, у которого ампутировали палец, уже установлена, но в интересах следствия не разглашается.

Отмечается, что происшествие имело место в преддверии Дня взятия Бастилии, который французы празднуют 14 июля.

Издание напоминает, что в апреле французское посольство в Москве получило посылку с костями. А в декабре 2022 года в дипведомство отправили по почте банки с мертвой мышью и пауком.