Возникшая в школе в Йемене давка стала причиной гибели 85 человек

Сана. Йемен. Давка, возникшая на благотворительной акции в школе в Йемене, привела к гибели 85 жителей. Еще более 300 человек были травмированы, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на AFP.

В числе жертв есть женщины и дети, рассказал источник агентства в службе безопасности движения хуситов, располагающих фактической властью в стране. Другие зарубежные СМИ сообщает о 78 погибших.

Трагедия произошла в школе в центре столицы Йемена, Саны, при раздаче гуманитарной помощи. Из-за большого количества желающих получить необходимые продукты и вещи, в здании произошла давка. Пытаясь остановить напирающую толпу, представитель властей произвел выстрел в воздух. Пуля попала в электрический провод, который взорвался, что вызвало панику и усугубило ситуацию.

На фото и видео, сделанных очевидцами на месте, видны десятки неподвижных тел. Выживших пострадавших развезли по ближайшим медучреждениям.