Под завалами торгового центра в Узбекистане нашли тело погибшего

Пострадали 9 человек.

Денау. Узбекистан. Как минимум 1 человек погиб и 9 пострадали при взрыве в торговом центре города Денау Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Взрыв и пожар в двухэтажном торговом центре «Инденим» произошли в ночь на 7 декабря. Стены здания в результате обрушились.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя менее чем за полчаса. Пострадавших доставили в городскую больницу. Под завалами нашли тело одного погибшего.

Для выяснения причин трагедии в Денау направлена правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым.