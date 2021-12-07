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Под завалами торгового центра в Узбекистане нашли тело погибшего

11:08, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Под завалами торгового центра в Узбекистане нашли тело погибшего
11:08, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
95
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#происшествие\n#МЧС\n#торговый центр\n#взрыв\n#пожар\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#Узбекистан
Фото: vk.com/podrobnouz
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Пострадали 9 человек.

Денау. Узбекистан. Как минимум 1 человек погиб и 9 пострадали при взрыве в торговом центре города Денау Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Взрыв и пожар в двухэтажном торговом центре «Инденим» произошли в ночь на 7 декабря. Стены здания в результате обрушились.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя менее чем за полчаса. Пострадавших доставили в городскую больницу. Под завалами нашли тело одного погибшего.

Для выяснения причин трагедии в Денау направлена правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым.

11:08, 07 декабря, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#происшествие\n#МЧС\n#торговый центр\n#взрыв\n#пожар\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#Узбекистан
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