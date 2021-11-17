Скорпионы атаковали жителей одной из провинций Египта

От укусов пострадали 500 человек, 3 погибли.



Асуан. Египет. Нашествие скорпионов произошло в провинции Асуан на юге Египта. От укусов пострадали порядка 500 человек, трое скончались, сообщает телеканал «МИР 24».

Причиной массового переселения ядовитых членистоногих поближе к людям называют длительные дожди с градом. Вода затопила норы, и они вынуждены были искать себе новые места обитания.

В Минздраве Египта жителям провинции посоветовали по возможности не посещать леса и рощи, где замечено много «бездомных» скорпионов. Ужаленным следует срочно вызвать врача.

Типичными симптомами отравления ядом скорпиона являются онемение во всем теле, затрудненное глотание, нарушение зрения, сильная боль в месте укуса. В дальнейшем могут возникнуть судороги, повышенная температура, рвота и диарея. При отсутствии медицинской помощи не исключен летальный исход.