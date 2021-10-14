В результате стрельбы в Бейруте погибли минимум 4 человека

Столкновения начались на фоне судебного процесса по делу о взрывах в порту в 2020 году.



Бейрут. Ливан. Как минимум 4 человека погибли и многие получили ранения в результате вооруженных столкновений в Бейруте. Они вспыхнули у здания Дворца правосудия, где идет судебный процесс по делу о взрывах в порту ливанской столицы в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Беспорядками со стрельбой обернулась акция протеста, организованная группировкой «Хезболла». Ее активисты обвинили одного из судей в предвзятом отношении к расследованию.

Взрывы в порту Бейрута прогремели, напомним, в августе прошлого года. Сдетонировали 500 тонн нитрата аммония, конфискованные за нарушения. Погибли более 170 человек, 6 тыс. человек получили травмы, было разрушено и повреждено множество зданий.

Сообщается, что в процессе проведения акции произошли перестрелки, участники которых пустили в ход пистолеты, автоматы и гранатометы. Усмирением вооруженных участников занялись военные. Они патрулируют улицы с бронетехникой.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал жителей столицы прекратить беспорядки.