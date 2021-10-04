Автор скандальной карикатуры на основателя ислама погиб в Швеции

Машина, в которой ехал Ларс Вилкс, врезалась в грузовик.



Маркарюд. Швеция. Шведский художник Ларс Вилкс погиб в результате автокатастрофы. Его автомобиль врезался в грузовик недалеко от города Маркарюд на юге страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News и скандинавские СМИ.

Вместе с карикатуристом погибли двое охранявших его полицейских. Водитель грузовика получил травмы. В правоохранительных органах считают, что авария не была подстроена, хотя ее точную причину пока не установили.

Ларс Вилкс получил сомнительную известность в 2007 году, когда опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, оскорбившую чувства мусульман всего мира. Художника с тех пор охраняла полиция. Чтобы снизить остроту скандала, премьер-министру Швеции Фредрику Райнфельдту пришлось провести встречу с послами 22 восточных стран.