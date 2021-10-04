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Автор скандальной карикатуры на основателя ислама погиб в Швеции

10:44, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
Автор скандальной карикатуры на основателя ислама погиб в Швеции
10:44, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
432
0
#Швеция\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей\n#художники\n#религия\n#ислам\n#оскорбления\n#скандал\n#карикатуры
Фото: pixabay.com
432
0

Машина, в которой ехал Ларс Вилкс, врезалась в грузовик.

Маркарюд. Швеция. Шведский художник Ларс Вилкс погиб в результате автокатастрофы. Его автомобиль врезался в грузовик недалеко от города Маркарюд на юге страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News и скандинавские СМИ.

Вместе с карикатуристом погибли двое охранявших его полицейских. Водитель грузовика получил травмы. В правоохранительных органах считают, что авария не была подстроена, хотя ее точную причину пока не установили.

Ларс Вилкс получил сомнительную известность в 2007 году, когда опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, оскорбившую чувства мусульман всего мира. Художника с тех пор охраняла полиция. Чтобы снизить остроту скандала, премьер-министру Швеции Фредрику Райнфельдту пришлось провести встречу с послами 22 восточных стран.

10:44, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
432
0
#Швеция\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей\n#художники\n#религия\n#ислам\n#оскорбления\n#скандал\n#карикатуры
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