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Тонущий танкер может залить нефтью побережье Норвегии

12:59, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Тонущий танкер может залить нефтью побережье Норвегии
12:59, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
122
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#Норвегия\n#Германия\n#море\n#нефть\n#экология\n#природа\n#кораблекрушение
Фото: pixabay.com
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Команду с опасно накренившегося судна эвакуировали.

Олесунн. Норвегия. У берегов Норвегии терпит бедствие нидерландское судно Eemslift Hendrika. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, на борту находится порядка 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизтоплива.

Известно, что танкер шел из немецкого Бремерхафена в норвежский Кольвейд. В 60 морских милях к западу от Олесунна Eemslift Hendrika накренился примерно на 30 градусов. Бушующие волны могут перевернуть танкер.

На место происшествия направили 3 вертолета и 2 судна. Все 12 членов экипажа эвакуированы. Один человек получил травмы, его доставили в больницу.

Добавим, танкер Eemslift Hendrika был построен в 2015 году и находится под управлением компании Amasus Shipping BV.

12:59, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
122
0
#Норвегия\n#Германия\n#море\n#нефть\n#экология\n#природа\n#кораблекрушение