Власти Венесуэлы назвали взрыв на газопроводе компании PDVSA терактом

Инфраструктура предприятия полностью разрушена.

Каракас. Венесуэла. На одном из газопроводов в Венесуэле произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся «заговором террористов». Вице-президент страны написал в Twitter, что инфраструктура государственной нефтегазовой компании полностью разрушена.

Данных о пострадавших и погибших нет. Жителей прилегающих районов эвакуировали. Спасатели заняты устранением последствий взрыва.