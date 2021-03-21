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Власти Венесуэлы назвали взрыв на газопроводе компании PDVSA терактом

14:25, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
Власти Венесуэлы назвали взрыв на газопроводе компании PDVSA терактом
14:25, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
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#Венесуэла\n#газ\n#теракт\n#взрывы
Фото: pixabay.com
96
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Инфраструктура предприятия полностью разрушена.

Каракас. Венесуэла. На одном из газопроводов в Венесуэле произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся «заговором террористов». Вице-президент страны написал в Twitter, что инфраструктура государственной нефтегазовой компании полностью разрушена.

Данных о пострадавших и погибших нет.  Жителей прилегающих районов эвакуировали. Спасатели заняты устранением последствий взрыва.

14:25, 21 марта, 2021
Юрий Абашев
96
0
#Венесуэла\n#газ\n#теракт\n#взрывы