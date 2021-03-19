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В Болгарии арестовали подозреваемых в работе на российскую разведку

10:05, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
В Болгарии арестовали подозреваемых в работе на российскую разведку
10:05, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Болгария\n#Россия\n#задержание\n#арест\n#обыски\n#чиновники\n#спецслужбы\n#разведка\n#шпионаж
Фото: pixabay.com
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Все они были задержаны в результате спецоперации.

София. Болгария. Спецслужбы Болгарии провели задержания подозреваемых в шпионаже в интересах России. Об этом пишет РБК со ссылкой на болгарские СМИ.

По сведениям телеканала BNT, после спецоперации по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски. Точное число задержанных не указано.

Телеканал «bTV Новините» рассказал, что сотрудники госбезопасности и полиция проверяли документы у выезжающих из Софии в направлении Пловдива. Возможно, что одного из подозреваемых в шпионаже арестовали именно на этой дороге, сообщают авторы репортажа.

По данным телеканала NOVA, задержана группа болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. О том, что арестованные – не россияне, подтверждают также источники издания «24 часа».

Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.

10:05, 19 марта, 2021
Евгений Кандаков
180
0
#Болгария\n#Россия\n#задержание\n#арест\n#обыски\n#чиновники\n#спецслужбы\n#разведка\n#шпионаж