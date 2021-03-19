В Болгарии арестовали подозреваемых в работе на российскую разведку

Все они были задержаны в результате спецоперации.



София. Болгария. Спецслужбы Болгарии провели задержания подозреваемых в шпионаже в интересах России. Об этом пишет РБК со ссылкой на болгарские СМИ.

По сведениям телеканала BNT, после спецоперации по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски. Точное число задержанных не указано.

Телеканал «bTV Новините» рассказал, что сотрудники госбезопасности и полиция проверяли документы у выезжающих из Софии в направлении Пловдива. Возможно, что одного из подозреваемых в шпионаже арестовали именно на этой дороге, сообщают авторы репортажа.

По данным телеканала NOVA, задержана группа болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. О том, что арестованные – не россияне, подтверждают также источники издания «24 часа».

Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.