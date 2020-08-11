Индиец пришел домой на третий день после своих похорон

Как выяснилось, в полиции поторопились признать его погибшим.



Канпур. Индия. В индийском штате Уттар-Прадеш местный житель «воскрес» спустя два дня после того, как был похоронен. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на Times Now News.

Трагикомическая история началась с того, что мужчина поругался с женой. После этого он ушел из дома. На следующий день обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Полицейские нашли покойника, похожего по приметам на разыскиваемого. Семья «опознала» тело, похороны состоялись в тот же день.

Можно представить, какие эмоции испытали родственники и друзья индийца, когда через два дня тот явился домой, живой и здоровый.

Оказалось, что после ссоры с супругой он устроился на работу, на которой провел несколько дней, в течение которых не мог вернуться и дать знать о себе.