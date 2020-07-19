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Полицейский в Казахстане прыгнул в окно с 13 этажа, чтобы задержать педофила

18:26, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
Полицейский в Казахстане прыгнул в окно с 13 этажа, чтобы задержать педофила
18:26, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
166
0
#Казахстан\n#полиция\n#педофил\n#задержание
Фото: pixabay.com
166
0

Страж порядка отделался переломом ступни.

Нур-Султан. Казахстан. В Казахстане полицейский в погоне за педофилом прыгнул за ним с 13 этажа. Об этом сообщает «Газета.ru».

Майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделся в гражданское, чтобы проникнуть в дом подозреваемого в педофилии мужчины. Они представились сантехниками. При попытке задержания преступнику удалось сбежать. Он выпрыгнул в окно 13 этажа.

Полицейский прыгнул за ним. Оба пролетели на два этажа вниз и приземлились на террасу. Там Бакирову удалось схватить подозреваемого и удерживать до прихода подмоги.

Позже выяснилось, что страж порядка сломал ступню.

18:26, 19 июля, 2020
Юрий Абашев
166
0
#Казахстан\n#полиция\n#педофил\n#задержание

 

 

 


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