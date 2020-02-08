Массовая драка в Казахстане обернулась гибелью восьми человек

Также пострадали более 30 домов и 23 автомобиля.

Кордай. Казахстан. Массовая драка произошла в Жамбылской области Казахстана. Как передаёт RT, в результате её повредили более 30 частных домов, 15 объектов торговли и свыше 20 автомобилей.

«В результате хулиганских действий, сопряжённых с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», — цитируют СМИ главу МВД страны Ерлана Тургумбаева.

Отметим, что в массовой драке между жителями Кордайского района Казахстана восемь человек погибли и ещё 40 были ранены. Полиция задержала 47 участников драки, у них изъято два ружья.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства, а также привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни.