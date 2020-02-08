  • $ 63.47 ↑
  • € 69.63 ↑

Массовая драка в Казахстане обернулась гибелью восьми человек

11:04, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Массовая драка в Казахстане обернулась гибелью восьми человек
11:04, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
368
0
#Казахстан\n#драка\n#гибель людей\n#поджог
Фото: pixabay.com
368
0

Также пострадали более 30 домов и 23 автомобиля.

Кордай. Казахстан. Массовая драка произошла в Жамбылской области Казахстана. Как передаёт RT, в результате её повредили более 30 частных домов, 15 объектов торговли и свыше 20 автомобилей.

«В результате хулиганских действий, сопряжённых с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», — цитируют СМИ главу МВД страны Ерлана Тургумбаева.

Отметим, что в массовой драке между жителями Кордайского района Казахстана восемь человек погибли и ещё 40 были ранены. Полиция задержала 47 участников драки, у них изъято два ружья.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства, а также привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни.

11:04, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
368
0
#Казахстан\n#драка\n#гибель людей\n#поджог

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Два человека погибли в массовой аварии под Ижевском

14:00, 01 февраля, 2020
6404

Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии

5006
14:33, 04 февраля, 2020

Смертельная авария произошла на трассе «Ижевск-Сарапул»

3936
19:36, 03 февраля, 2020

Жильцы одного из домов на улице Карла Маркса в Ижевске самовольно установили дорожные знаки

3096
12:00, 01 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

2963
12:36, 03 февраля, 2020

В России появилась новая партия

18:00, 01 февраля, 2020
2311

Родителей заставят обеспечивать детей жильем после развода

1630
10:07, 07 февраля, 2020

Новые госномера автомобилей появятся в России

1602
10:44, 03 февраля, 2020

В Нефтекамске мужчина прилюдно избил беременную женщину-врача

1448
16:00, 01 февраля, 2020

В Якутии фермер бросил замерзающего товарища на безлюдной дороге

1180
12:00, 01 февраля, 2020

На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

12:34, 02 февраля, 2020
2209

Вступили новые правила получения шенгенской визы

1737
10:54, 02 февраля, 2020

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

1649
10:57, 06 февраля, 2020

Япония может сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной жидкости с АЭС Фукусима

1126
18:10, 01 февраля, 2020

В США открылась вакансия «обнимателя» поросят

1046
16:49, 02 февраля, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019