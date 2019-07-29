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Неизвестный напал на Лионеля Месси на Ибице

18:30, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Неизвестный напал на Лионеля Месси на Ибице
18:30, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#драка\n#Испания\n#Месси\n#спортсмены
Фото: pixabay.com
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Конфликт произошёл на вечеринке.

Испания. На испанской Ибице неизвестный пытался напасть на капитана «Барселоны» и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Как передаёт Life, инцидент произошёл во время вечеринки.

Судя по опубликованной в соцсетях информации, охрана спортсмена вмешалась в потасовку, когда тот собирался ответить своему обидчику. В результате конфликт был предотвращён. Напомним, в июне 2019 года Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes, заработав за год 127 млн долларов США.

mx on Twitter

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy https://t.co/ZmV1kA80s7

mx on Twitter

The GOAT is fine https://t.co/uXwB4IBLIW

18:30, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
91
0
#драка\n#Испания\n#Месси\n#спортсмены

 

 

 


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