Неизвестный напал на Лионеля Месси на Ибице

Испания. На испанской Ибице неизвестный пытался напасть на капитана «Барселоны» и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Как передаёт Life, инцидент произошёл во время вечеринки.

Судя по опубликованной в соцсетях информации, охрана спортсмена вмешалась в потасовку, когда тот собирался ответить своему обидчику. В результате конфликт был предотвращён. Напомним, в июне 2019 года Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes, заработав за год 127 млн долларов США.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy https://t.co/ZmV1kA80s7