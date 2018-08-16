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Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

18:45, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:45, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
589
0
#Италия\n#мост\n#жертвы\n#обрушение
Фото: Срин
589
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По последним данным, в результате ЧП погибли 38 человек.

Генуя. Италия. В Италии в результате обрушения моста 20 человек числятся, как пропавшие без вести. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление главного прокурора Генуи Франческо Коцци.

Напомним, что по последним данным в результате ЧП погибли 38 человек. Генеральный прокурор назвал причиной трагедии человеческую ошибку. Ранее были предположения, что обрушение произошло из-за удара молнии в конструкцию моста или из-за незаконченных строительных работ. Тогда власти заявили, что о причинах пока говорить рано.

Обслуживающей объект компании грозит штраф в размере 150 млн евро.

Среди пострадавших нет россиян.

Итальянский премьер-министр объявил о введении режима чрезвычайного положения на год.  

18:45, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
589
0
#Италия\n#мост\n#жертвы\n#обрушение

 

 

 


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