Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

По последним данным, в результате ЧП погибли 38 человек.

Генуя. Италия. В Италии в результате обрушения моста 20 человек числятся, как пропавшие без вести. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление главного прокурора Генуи Франческо Коцци.

Напомним, что по последним данным в результате ЧП погибли 38 человек. Генеральный прокурор назвал причиной трагедии человеческую ошибку. Ранее были предположения, что обрушение произошло из-за удара молнии в конструкцию моста или из-за незаконченных строительных работ. Тогда власти заявили, что о причинах пока говорить рано.

Обслуживающей объект компании грозит штраф в размере 150 млн евро.

Среди пострадавших нет россиян.

Итальянский премьер-министр объявил о введении режима чрезвычайного положения на год.