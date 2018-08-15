Количество погибших при обрушении моста в Италии выросло до 38 человек

В стране объявлены дни траура.

Генуя. Италия. При обрушении автомобильного моста в итальянском городе Генуя по последним данным погибли 38 человек. Как пишут «Известия», среди них 3 детей. Еще как минимум 16 пострадавших спасатели вытащили из-под завалов.

В стране 15 и 16 августа объявлены днями траура.

Как сообщают спасатели, мост в том числе обрушился на складские помещения. На момент аварии людей в них не было. Остальная часть моста упала в реку и на железнодорожные пути.

На месте работают более 200 человек. Людей, живущих в радиусе километра от аварии, эвакуировали.

Напомним, что в момент трагедии по мосту проезжали около 30 машин.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил, что обрушение произошло из-за недостаточного обслуживания. Компании Autostrade per l'Italia, которая отвечает за безопасность и поддержку моста, грозит штраф до 150 млн евро. Министр сказал, что ее руководство должно уйти в отставку.

«Те, кто виновен в этой непростительной трагедии, будут наказаны. Компаниям, которые управляют нашими магистралями, мы платим большие деньги за проезд, а они платят за свои лицензии смешные суммы. Они зарабатывают миллиарды, отдавая в качестве налогов несколько миллионов, и даже не выполняют необходимых работ по обслуживанию мостов и дорожных развязок» - написал Тонинелли в «Фейсбуке».

Danilo Toninelli Sono passate nemmeno 24 ore dalla tragedia che ha colpito Genova, e come tutti noi ho ancora negli occhi quelle terribili immagini del crollo del ponte Morandi. Oggi sarò tra le macerie macchiate di...

Очевидцы рассказывают о молнии, которая якобы ударила в мост, что стало причиной. Многие указывают на то, что на сооружении велись строительные работы. Однако власти страны сказали, что об официальной причине крушения говорить пока рано.

Скорее всего мост полностью снесут. Об этом заявил заместитель министра транспорта Италии Эдуардо Рокси. Это серьезно скажется на автосообщении региона. Кроме того, многим компаниям, которые занимаются грузоперевозками, придется искать другой маршрут. Трасса А10, которая соединяет Францию и Италию и проходит по мосту, полностью закрыта до пересечения с дорогой, ведущей на Милан.

Также в туннелях, которые прилегают к месту происшествия, остаются десятки автомобилей. Остановлено движение по ветке железной дороги, которая находилась под мостом.

Среди пострадавших людей по последним данным нет россиян. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле.

«Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится на сайте Кремля.

Наша справка: Мост был построен в 1967 году по системе архитектора Франса Моранди. Мосты подобной конструкции построены в Африке и Америке. Эксперты заявляют, что скорее всего обрушение – это ошибка не проектировщика, а обслуживающей компании. В последний раз мост начали ремонтировать в 2016 году и так и не закончили. Компания подтвердила, что во время обрушения на объекте велись работы, а за состоянием моста постоянно наблюдали.