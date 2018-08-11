В Румынии в ходе антиправительственной манифестации пострадали 440 человек

В числе получивших травмы и повреждения – 24 жандарма.

Бухарест. Румыния. В Румынии в ходе разгона антиправительственной манифестации пострадали 440 человек. В числе получивших травмы и повреждения – 24 жандарма, сообщает Эхо Москвы.

Протестную акцию проводили под лозунгом «Диаспора дома!». Ее участниками стали румыны, которые живут и работают за пределами страны. Основным требованием стала отставка действующего правительства и проведение досрочных выборов.

Однако жандармерия получила приказ на разгон акции, в ход пошли задержания, гранаты со слезоточивым газом, водометы со стороны полиции и попытки прорыва через металлические заграждения к зданию правительства со стороны самих протестующих. В полицейских летели камни, бутылки и петарды.