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В Румынии в ходе антиправительственной манифестации пострадали 440 человек

12:56, 11 августа, 2018
12:56, 11 августа, 2018
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#власть и чиновники\n#протест\n#Румыния\n#происшествие
Фото: twitter.com (@MadaVlad11)
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В числе получивших травмы и повреждения – 24 жандарма.

Бухарест. Румыния. В Румынии в ходе разгона антиправительственной манифестации пострадали 440 человек. В числе получивших травмы и повреждения – 24 жандарма, сообщает Эхо Москвы.

Протестную акцию проводили под лозунгом «Диаспора дома!». Ее участниками стали румыны, которые живут и работают за пределами страны. Основным требованием стала отставка действующего правительства и проведение досрочных выборов.

Однако жандармерия получила приказ на разгон акции, в ход пошли задержания, гранаты со слезоточивым газом, водометы со стороны полиции и попытки прорыва через металлические заграждения к зданию правительства со стороны самих протестующих. В полицейских летели камни, бутылки и петарды.

12:56, 11 августа, 2018
293
0
#власть и чиновники\n#протест\n#Румыния\n#происшествие

 

 

 


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