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На Гавайях вулкан уничтожил 30 домов

16:25, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:25, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#США\n#стихийные бедствия\n#ущерб\n#эвакуация\n#пожары\n#вулкан\n#Гавайи
Фото: pixabay.com
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Местные власти эвакуируют жителей.  

Леилани-Эстейтс. США. 30 домов сожжено лавой, вытекающей из активизировавшегося вулкана Килауэа на Гавайях. Об этом информирует RT со ссылкой на американскую прессу. 

Потоки лавы прошли сквозь лес, выжжены десятки гектаров земли. Местные власти продолжают эвакуацию жителей. 

Как уже сообщалось, извержение вулкана Килауэа началось в пятницу, 4 мая. Оно сопровождалось подземными толчками, разрушившими несколько автодорог.  Потоки раскаленной магмы в первые дни достигли населенного пункта Леилани-Эстейтс, с населением 1,5 тыс. человек. Также в опасной близости от извергающегося вулкана находится поселение Пахоа.   

Вулкан Килауэа расположен на Большом острове американских Гавайев. В последний раз он извергался в 1983 году.

16:25, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
213
0
#США\n#стихийные бедствия\n#ущерб\n#эвакуация\n#пожары\n#вулкан\n#Гавайи

 

 

 


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