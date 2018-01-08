В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Дональда Трампа

По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше.

Нью-Йорк. США. На Манхэттене произошел пожар в небоскребе Trump Tower, принадлежащему действующему американскому президенту Дональду Трампу. Как пишет Life.ru, огонь вспыхнул на крыше здания.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки.

Также Reuters сообщает, что сам Дональд Трамп в результате пожара не пострадал, так как находился в официальной резиденции главы государства – Белом доме.

Однако позднее пожарный департамент Нью-Йорка сообщил изданию, что травмы получили два человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Пожарным удалось локализовать источник огня.