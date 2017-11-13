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      В Иране землетрясение унесло порядка 200 жизней

      10:19, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:19, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      65
      0
      #Турция\n#Иран\n#Ирак\n#землетрясение\n#гибель людей\n#стихийное бедствие
      Фото: pixabay.com
      65
      0

      Подземные толчки были зафиксированы на границе с Ираком.  

      Тегеран. Иран. Подземные толчки магнитудой до 7,2 были зафиксированы в ночь на 13 ноября на границе Ирана и Ирака. Как сообщает РИА «Новости», число жертв землетрясения достигло 200 человек.   

      Кроме того, пострадали более 1,5 тысяч, сообщил замминистра здравоохранения страны Кассем Джан-Бабайя. По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. 

      Эпицентр землетрясения расположен в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. 

      Ирак стихийное бедствие затронуло в меньшей степени - там погибло 6 человек. Свою помощь соседней стране уже предложила Турция. На территорию Ирака отправлены спасатели и медики, в турецких больницах обещали оказать помощь пострадавшим.

      10:19, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      65
      0
      #Турция\n#Иран\n#Ирак\n#землетрясение\n#гибель людей\n#стихийное бедствие

       

       

       

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